Сотрудник ФСБ раскрыл, как террористов раскалывают в аэропортах

Один из сотрудников ФСБ на условиях анонимности рассказал, как выявляют террористов-смертников на авиарейсах. Он рассказал, что женщин расколоть труднее, чем мужчин. И что по одежде их вычислить нельзя.

Собеседник газеты рассказал, что много лет ФСБ держит под тотальным контролем рейсы из мусульманских стран, а также заранее берет списки пассажиров по остальным направлениям. Под особое внимание попадают выходцы из СНГ, с Кавказа и из Татарстана, прилетающие из Европы, сообщил он «МК».

По прибытии в Москву их могут опросить работники ФСБ. Те, кто возвращается из путешествия, обычно не представляют интереса у силовиков.

Однако если человек полтора года пробыл в Турции, то, несомненно, есть повод для опроса. Он отметил, что у подозрительных пассажиров обычно спрашивают, работали ли они за границей, на какие средства жили и почему решили вернуться. По его словам, в среднем с рейса из Турции или Ирана опрашивают по 10-15 человек.

Сотрудник ФСБ подчеркнул, что смертника нельзя отличить по одежде, так как террористы стараются слиться с толпой. Он отметил, что подозрительного пассажира стараются постепенно раскрепостить, чтобы раскусить.

«За десять минут становится ясно, что из себя представляет пассажир», — отметил сотрудник ФСБ.

Он говорит, что экстремисты по-разному себя ведут при общении: некоторые задираются, другие находятся в смятении. Тут все зависит от человека, готовившего террориста к общению с правоохранителями.

По словам собеседника газеты, расколоть мужчину проще, чем женщину. С молодыми девушками приходится общаться деликатно, пассажирок постарше часто приходится отпускать, однако тогда их берет на контроль ФСБ региона.

У опрашиваемого также просят телефон, чтобы изучить содержимое переписок, фотографии, страницы в соцсетях. Если видна возможная причастность к экстремизму, беседа продолжается, а на телефоне восстанавливают стертые файлы, досматривается багаж.

«Разговор продолжится, даже если на это понадобится несколько часов, пока собеседник не сознается», — добавил сотрудник ФСБ.

При этом он добавил, что «сыворотку правды» используют весьма нечасто, для этого нужно специальное разрешение.

Если против человека есть прямые доказательства, то его передают спецслужбам, которые не оставят его без контроля. Иностранцев же в таком случае отправляют на родину.