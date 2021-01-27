Телефонный террорист сообщил о кавказцах на джипах, «готовивших» взрыв в Реутове

Телефонный террорист рассказал полиции о заговоре двух мужчин в масках и на джипах против ФМС в Реутове. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

Неизвестный, который представился как Сергей Иванович Смирнов, днем 26 января позвонил в полицию и заявил, что на парковке у дома подслушал разговор двух мужчин кавказской внешности. Они были на двух «Джипах», в черных медицинских масках. Якобы эти люди говорили о заложенных взрывчатых веществах в здании ФМС в Реутове.

Сотрудники правоохранительных органов приехали на место. Из одноэтажного здания в итоге эвакуировали 76 человек: 36 сотрудников и 40 посетителей.

В период с 13:15 по 14:45 здание ФМС, подсобные помещения и прилегающую территорию смотрел кинолог с собакой. Они не нашли там взрывчатку. По факту случившегося идет проверка.