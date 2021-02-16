ФСБ показала задержание финансистов ИГ* от первого лица. Видео

Силовики задержали пособников террористов, которые под видом благотворителей собирали деньги в Сети. Спецоперацию сняли на видео от первого лица.

На кадрах видно, что среди задержанных во время спецоперации были женщины.

Ранее в ЦОС ФСБ сообщили, что сотрудники спецслужбы вместе с Росфинмониторингом задержали несколько россиян в Крыму и Татарстане, которые финансировали боевиков «Исламского государства»*. Прикрываясь благотворительностью, они собирали деньги в интернете и переправляли их боевикам за границу.

Во время обысков у задержанных нашли и изъяли компьютеры, средства связи и электронные носители информации. Следователи завели дела по уголовной статье «Содействие террористической деятельности».

*«Исламское государство» — террористическая организация, запрещена в России.