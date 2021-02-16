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    16 февраля 2021, 10:13

    ФСБ показала задержание финансистов ИГ* от первого лица. Видео

    Андрей Иванов, Иван Степанов

    Силовики задержали пособников террористов, которые под видом благотворителей собирали деньги в Сети. Спецоперацию сняли на видео от первого лица.

    На кадрах видно, что среди задержанных во время спецоперации были женщины.

    Ранее в ЦОС ФСБ сообщили, что сотрудники спецслужбы вместе с Росфинмониторингом задержали несколько россиян в Крыму и Татарстане, которые финансировали боевиков «Исламского государства»*. Прикрываясь благотворительностью, они собирали деньги в интернете и переправляли их боевикам за границу.

    Во время обысков у задержанных нашли и изъяли компьютеры, средства связи и электронные носители информации. Следователи завели дела по уголовной статье «Содействие террористической деятельности».

    *«Исламское государство» — террористическая организация, запрещена в России.