Обвиняемых в пособничестве террористам задержали в Ингушетии

Трех участников террористического сообщества «Имарат Кавказ»* задержали в Ингушетии. Их зовут Курейш Джандигов, Ислам Жандигов и Адам Хашиев. Мужчин обвинили по статьям УК РФ «Участие в деятельности незаконного вооруженного формирования» и «Участие в деятельности террористической организации».

«По данным следствия, в 2020 году Хашиев, Джандигов и Жандигов оказали содействие находящимся в розыске участникам террористической организации „Имарат Кавказ“*, подыскав им для тайного проживания жилище, обеспечив разведку местности и безопасное перемещение по республике, перевозку оружия и снабжение продуктами питания», — сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Один из задержанных рассказал о тайнике, где хранились огнестрельное оружие, боеприпасы и самодельная бомба. Следствие ходатайствует о заключении всех троих под стражу.

Расследование проводят в сотрудничестве с ФСБ России и УФСБ России по Ингушетии.

*«Имарат Кавказ» — запрещенная в России террористическая организация.