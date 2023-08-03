Армия 03 августа 2023, 07:03 Контрнаступление ВСУ не имело ни графика, ни дедлайна. Секретарь СНБО — о действиях командиров Секретарь СНБО Украины Данилов опроверг наличие графика контрнаступления ВСУ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Вооруженные силы Украины пошли в контрнаступление без четкого графика. Командиры взяли за основу систему НАТО, заявил секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов. Его процитировало РИА «Новости».

«Нам никто дедлайны, кроме нас самих, ставить не может, это во-первых. Во-вторых, никакого графика не существует. У нас натовская система», — сказал он.

Реклама

По словам Алексея Данилова, украинские командиры сами решили, как действовать на том или ином направлении. Они учли лишь поставленную задачу, а не план с четкими сроками.

Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью CNN признал наличие графика контрнаступления и тот факт, что его сорвали. Он связал неудачи войск с нехваткой вооружений. Слишком медленное продвижение ВСУ обеспокоило Белый дом, один из американских чиновников назвал его первые результаты отрезвляющими. Это грозит затягиванием конфликта и снижением рейтинга президента США Джо Байдена.