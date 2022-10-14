Взорванную на Крымском мосту фуру сняли на видео на КПП в Армении | 360°

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14 октября 2022, 10:18

Взорванную на Крымском мосту фуру сняли на видео на КПП в Армении

Zvezdanews показал видео передвижения взорванной на Крымском мосту фуры на КПП в Армении

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В Сети появилось новое видео с грузовиком, который подорвали на Крымском мосту. На кадрах можно видеть, как фура стоит на КПП в Армении, а сотрудники таможни проверяют накладные документы у водителя. Запись опубликовал Telegram-канал Zvezdanews.

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Также на видео сняли мониторы с рентгеновским снимком фуры, на которых видно очертания паллетов со строительной пленкой. Ранее в ФСБ установили, что в ней преступники спрятали взрывное устройство.

Грузовик на Крымском мосту взорвали рано утром 8 октября. По данным ФСБ, организатором теракта стал начальник главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, сотрудники этого ведомства и агентура. Изначально спрятанное в пленку взрывное устройство отправили из Одессы морским путем в Болгарию, оттуда паллеты с пленкой доставили в Грузию в порт Поти. Затем переправили в Армению, где растаможили, вернули в Грузию, после чего ввезли на грузовике в Россию.

В рамках расследования установили 12 человек, причастных к теракту, восемь задержаны. Пятеро из них — россияне, трое — граждане Украины и Армении.

Крымский мост

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