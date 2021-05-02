СМИ: звезда «Пацанок» попала под уголовное дело

Звезда «Пацанок» Ксения Милас стала фигуранткой уголовного дела после поножовщины на вечеринке. Пока девушку отпустили из отдела полиции под обязательство о явке.

О возбуждении дела по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия (статья 115 УК РФ) сообщил Life. Официально ни в полиции, ни в Следственном комитете эту информацию не подтверждали.

По данным источника Life, в беседе с правоохранителями Милас заявила, что агрессию в ее адрес проявила сама Марина Ефименко, которая получила ранения ножом в область груди и рук. При этом звезда «Пацанок» не смогла точно ответить на вопрос, что именно стало причиной ссоры, потому что находилась в тот момент в состоянии алкогольного опьянения.

Милас пока не делала никаких публичных заявлений по поводу случившегося. Только в ответ на вопрос одного из подписчиков в Instagram девушка написала, что у нее все в порядке. Другие участницы вечеринки хранят молчание и не раскрывают подробностей того, что же произошло на девичнике, который закончился таким кровавым образом.