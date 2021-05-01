СМИ: звезду «Пацанок» объявили в розыск из-за поножовщины на вечеринке

Участница российского реалити-шоу «Пацанки» Ксения Милас числится в розыске — ее подозревают в поножовщине. Об этом сообщил Пятый канал со ссылкой на источник.

По предварительным данным, в ночь на 1 мая диджей Яна Бородина пригласила к себе домой на Скобелевской улице трех подруг, но во время вечеринки девушки поссорились. Одна из них — предположительно, Милас — ранила другую ножом. По информации СМИ, пострадала 26-летняя Мария Ефименко, она получила травмы спины и руки и попала в больницу, отметило «Утро.ру».

Причины конфликта до сих пор неизвестны.

Помимо девушек, в квартире был несовершеннолетний. Ребенок лег спать вечером и проснулся под утро.

Ксения Милас — бывшая участница шоу «Пацанки-3». Яна Бородина — 37-летний популярный российский диджей. Особенно часто она стоит за пультом в столичных клубах. Широкую известность получила благодаря отношениям с телеведущей Милас.

Ранее во время досмотра у участницы телешоу «Пацанки», блогерши и диджея Дианы Субботиной нашли наркотики. При себе у нее было два пакетика с порошком.