СМИ опубликовали видео приезда звезды шоу «Пацанки» к дому, где произошла поножовщина

В интернете появилось видео, снятое перед поножовщиной в квартире диджея Яны Бородиной. На кадрах можно заметить, как четыре девушки, среди которых звезда шоу «Пацанки» Ксения Милас, приезжают к дому Бородиной на внедорожнике и заходят внутрь с объемными пакетами.

Известно, что подруги решили устроить девичник. По данным РЕН ТВ, опубликовавшего видео приезда компании, девушки отдыхали в ночном клубе, а потом решили продолжить вечеринку уже дома у Бородиной, близкой подруги Милас.

Меньше чем через полчаса в полицию поступило сообщение о потасовке. Пострадавшая 26-летняя Марина Ефименко получила ножевые ранения в области груди и рук. Ее доставили в больницу.

В нападении подозревается Милас. Сейчас она объявлена в розыск. В ГУ МВД пока не дали официальных комментариев по данному поводу.

На инцидент уже отреагировали на телеканале «Пятница!», где Милас ведет шоу «Ревизорро». По словам генерального директора канала Николая Картозии, она отстранена от съемок.

Ксении Милас 25 лет. Она получила известность после участия в одном из сезонов шоу «Пацанки», потом стала ведущей «Ревизорро».