Звезда «Пацанок» вышла на связь после сообщений о поножовщине на вечеринке

Звезда «Пацанок» и ведущая шоу «Ревизорро» Ксения Милас впервые дала о себе знать после поножовщины на вечеринке. Там она якобы была вместе с тремя своими подругами.

В комментариях к последнему посту Милас в Instagram подписчики завалили девушку вопросами о том, что произошло в квартире ее подруги Яны Бородиной. Правда ли, что Ксения напала на девушку и ударила ее ножом. Один из пользователей просто спросил, все ли в порядке у Милас.

«Да, а у вас?» — написала в ответ ведущая.

Источник фото: телеканал «360»

По неподтвержденным данным, Милас объявлена в розыск после того, как, предположительно, поранила ножом одну из участниц вечеринки в квартире на Скобелевской улице. Момент приезда девушек домой после отдыха в ночном клубе попал на видео.

Подруга Милас, диджей Яна Бородина, у себя в соцсетях пока никак не прокомментировала информацию, появившуюся в СМИ. Зато на случившееся уже отреагировали работодатели Милас. Гендиректор телеканала «Пятница!» Николай Картозия заявил, что девушку отстранят от съемок в шоу «Ревизорро».

Весной прошлого года Милас устроила драку в столовой в Новосибирске, где проходила очередная съемка передачи. Предшественницей Ксении была ведущая Елена Летучая. Она ушла из шоу, потому что ее не устраивали сливы информации о проверках. Кто может занять место Милас на посту ведущей, если ее действительно уволят, пока не известно.