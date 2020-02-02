СМИ: дело боксера Кушиташвили рассмотрит военный суд

«Так как Кушиташвили является военнослужащим, его дело расследуют военные следователи. Ожидается, что в понедельник военный суд рассмотрит их ходатайство об избрании меры пресечения», — цитирует агентство свой источник.

Собеседник издания также сообщил, что у Кушиташвили нашли чистый кокаин весом чуть более 0,5 грамма. По его словам, такой наркотик закупается в специализированных местах за границей, его стоимость выше средней на черном рынке. Он уточнил, что размер обнаруженного наркотика будет квалифицироваться как значительный.

Георгия Кушиташвили и другого боксера Овика Оганнисяна задержали в подъезде на Фрунзенской набережной, при себе у них нашли пакетик с кокаином. Кушиташвили при задержании ударил одного из сотрудников Росгвардии и, как узнали СМИ, сломал ему нос.

Против боксера завели уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Оганнисян проходит по делу как свидетель.

Как рассказал «360» генеральный секретарь Федерации бокса Умар Кремлев, спортсмен неделю назад сдавал допинг-тест, и он не показал следов наркотика.