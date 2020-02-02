    02 февраля 2020, 18:17

    СМИ: дело боксера Кушиташвили рассмотрит военный суд

    Юлия Булыгина

    Меру пресечения для двукратного чемпиона России, боксера Георгия Кушиташвили изберет военный суд, поскольку спортсмен находится на военной службе. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    «Так как Кушиташвили является военнослужащим, его дело расследуют военные следователи. Ожидается, что в понедельник военный суд рассмотрит их ходатайство об избрании меры пресечения», — цитирует агентство свой источник.

    Собеседник издания также сообщил, что у Кушиташвили нашли чистый кокаин весом чуть более 0,5 грамма. По его словам, такой наркотик закупается в специализированных местах за границей, его стоимость выше средней на черном рынке. Он уточнил, что размер обнаруженного наркотика будет квалифицироваться как значительный.

    Георгия Кушиташвили и другого боксера Овика Оганнисяна задержали в подъезде на Фрунзенской набережной, при себе у них нашли пакетик с кокаином. Кушиташвили при задержании ударил одного из сотрудников Росгвардии и, как узнали СМИ, сломал ему нос.

    Против боксера завели уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Оганнисян проходит по делу как свидетель.

    Как рассказал «360» генеральный секретарь Федерации бокса Умар Кремлев, спортсмен неделю назад сдавал допинг-тест, и он не показал следов наркотика.