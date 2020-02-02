СМИ: против боксера из сборной России возбудили дело за нападение на росгвардейца. И нашли кокаин

Против двукратного чемпиона России, члена сборной нашей страны по боксу Георгия Кушиташвили возбудили уголовное дело после того, как он напал на сотрудника Росгвардии. В ведомстве эпизод подтверждают, не уточняя имя участника.

«В Москве при задержании подозреваемых в незаконном хранении наркотиков один из злоумышленников напал на сотрудника Росгвардии. <…> В отношении одного из задержанных за совершение преступлений, предусмотренных российским законодательством, возбуждено уголовное дело», — сообщили в Росгвардии.

По информации ТАСС, дело завели против Кушиташвили.

Нападение произошло в одном из жилых домов на Фрунзенской набережной. Как рассказали в Росгвардии, стражи порядка обратили внимание на двух подозрительных мужчин, которые попытались скрыться от них в подъезде. Гвардейцы решили проверить документы подозрительных личностей, на что они отреагировали агрессивно и отказались выполнить требование. А один из них ударил сотрудника Росгвардии в лицо. Оба мужчины были задержаны. У одного из них нашли кокаин.

Росгвардейцу оказана медицинская помощь, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Рен ТВ узнал, что младшему сержанту сломали нос.

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев объявил, что после случившегося организация будет разбираться в инциденте. По его мнению, если вина Кушиташвили будет доказана, он должен понести жесткое наказание.