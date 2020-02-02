«Он каждую неделю сдает тест на допинг». В Федерации бокса назвали странной ситуацию с задержанием Кушиташвили

В Москве задержали боксера Георгия Кушиташвили. При нем нашли кокаин. Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев объяснил: спортсмен каждую неделю сдает тест на допинг. Если бы в его пробах нашли следы наркотиков, у боксера были бы проблемы.

«Мы будем разбираться в понедельник, действительно ли это так. А пока вот все, что знаем, это от СМИ и коллеги позвонили рассказали. Будем разбираться, но если это действительно так, мы наоборот благодарны росгвардейцам, все правильно сделали. Мы их поддерживаем, мы против таких действий [спортсменов]», — рассказал «360» Кремлев.

По словам Кремлева, он с коллегами буквально на днях обсуждал создание общественного движения против наркотиков. Но нужно учитывать, что спортсмены проходят тесты на допинг.

«Кушиташвили неделю назад проходил тест на допинг, пробы ничего не показали. Это его, видимо, кто-то затащил в неприятности, он оступился. Вот у них как раз сборы закончились, они только три дня как приехали назад. Я думаю, с этим надо разобраться, потому что все как-то странновато. Он еженедельно сдает тесты, они бы показали наркотики. Хотим разобраться в ситуации, но оступиться может каждый. А если это действительно так, будем требовать жесткого наказания. Он хороший боксер, спортсмен, не хамил, в драках не был замечен никогда. Удивительно», — заключил Кремлев.