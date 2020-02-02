Кокаин просто так не вывести. Врач рассказал, как найти следы наркотика в организме человека

Человек, употреблявший кокаин, не сможет скрыть этого, если его проверят в течение трех дней. Нарколог Александр Ковтун объяснил «360», как можно выявить наркотики в организме человека.

«Кокаин может обнаруживаться в моче в период от трех до 10 дней после однократного употребления. Можно ускорить выведение, но на день-два, не больше. Это обильное питье, физические нагрузки, баня, сауна», — сказал Ковтун.

Кроме того, врач рассказал, что у человека могут взять анализ крови, который покажет систематическое употребление наркотика.

«Есть анализ крови на установление фактов неоднократного употребления наркотиков. То есть, если человек употребил кокаин в течение последних трех месяцев 6-10 раз, то это можно определить по антителам по крови», — добавил Ковтун.

В Москве с кокаином задержали двукратного чемпиона России, боксера Георгия Кушиташвили. Как рассказал «360» генеральный секретарь Федерации бокса Умар Кремлев, спортсмен неделю назад сдавал допинг-тест, и он не показал следов наркотика. Сейчас в деле Кушиташвили будут разбираться.

При задержании боксер напал на сотрудника Росгвардии, против него возбудили уголовное дело.