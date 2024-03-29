Криминал 29 марта 2024, 15:22 Следственные действия с участником теракта в «Крокусе» сняли на видео Появилось видео следственных действий в Путилкове с обвиняемым по делу «Крокуса»

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Обвиняемого по делу о теракте в «Крокус Сити Холл» доставили в деревню Путилково городского округа Красногорск для проведения следственных действий. В распоряжении «360» оказалось видео с места.

На опубликованных кадрах видно, как силовики вывели из автозака одного из задержанных. Все они находятся перед домом, где террористы снимали квартиру.

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По предварительным данным, в объектив камеры попал Шамсидин Фаридуни, который, по версии следствия, руководил всей группировкой. Недвижимость в доме принадлежит еще одному фигуранту дела — Алишеру Касимову, которого обвинили в пособничестве террористам.

РИА «Новости» уточнило, что для проведения следственных действий в Путилково привезли двух обвиняемых. Но о ком именно идет речь журналисты не сообщили.

Сейчас по делу о теракте в «Крокус Сити Холл» проходят девять человек: четверо непосредственных участников нападения, а также обвиняемые в передаче денег и машины террористам братья Исломовы. Их отец пока остается подозреваемым в содействии теракту.

Также обвинение предъявили владельцу квартиры Алишеру Касимову. Все они находятся под арестом.

В минувший четверг, 28 марта, следователи сообщили, что задержали еще одного соучастника террористической группировки, подозреваемого в финансировании боевиков. Его имени в криминалисты не раскрыли, но уточнили, что намерены просить об аресте.