Криминал 28 марта 2024, 17:53 Число задержанных пособников боевиков из Crocus City Hall выросло СК сообщил о задержании участника финансирования боевиков из Crocus City Hall РИА «Новости»

Читать 360tv в

Передавшего деньги участникам нападения на концертный зал Crocus City Hall задержали. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

В ведомстве подчеркнули, что обвинения задержанному пока не предъявили и он проходит по уголовному делу о теракте подозреваемым. В ближайшее время криминалисты подадут ходатайство в суд для его ареста.

Реклама

«Установлен и задержан еще один подозреваемый, участвовавший в схеме финансирования террористов», — заявили в пресс-службе.

Кроме четырех арестованных боевиков под стражей оказались еще трое обвиняемых и один подозреваемый сообщники террористов. Речь идет о братьях Диловаре и Аминчоне Исломовых.

По версии следствия, первый продал боевикам машину, а второй передавал деньги.

Кроме того под стражей оказался отец братьев Исроил Исломов. У него статус подозреваемого в вовлечении в теракт.

Четвертым обвиняемым в пособничестве террористам стал владелец квартиры в Путилкове Алишер Касимов. Свою недвижимость он сдал боевикам.

Басманный суд Москвы сообщил, что Аминчон Исломов и его отец подали апелляции для обжалования своих арестов. Когда пройдет рассмотрение жалобы пока неизвестно.