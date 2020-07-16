Следователи попросили арестовать еще четырех человек по подозрению в торговле детьми

«В суд поступили четыре ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — пояснила Морозова. Следствие обвиняет подозреваемых в торговле детьми суррогатных матерей, повлекшей по неосторожности смерть младенца. Статья 127.1 УК РФ предполагает наказание до шести лет лишения свободы.

Ранее следствие уже ходатайствовало о задержании четырех врачей и в среду они были арестованы. Правоохранители подозревают акушера-гинеколога Лилию Панаиоти, репродуктолога Юлиану Иванову, эмбриолога Тараса Ашиткова и врача Валентину Чернышову. Многие из знакомых докторов не поверили, что врачи могли заниматься торговлей людьми. В беседе с «360» приятельница Панаиоти поделилась, что женщина прекрасный специалист и семейный человек.