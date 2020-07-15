«Зачем портить себе жизнь?» Знакомые акушеров не поверили, что те торговали детьми

Знакомые акушеров-гинекологов, которых обвиняют в торговле младенцами, не верят, что те могли на это пойти. Об этом они рассказали в беседе с «360».

Так, знакомая Тараса Ашиткова заявила, что это «полный бред». Знакомая Лилии Панаиоти сообщила, что не слышала об этом громком деле, но не верит, что врач могла на это пойти.

«Она прекрасный специалист своего дела. У нее есть семья. Зачем ей портить себе жизнь?» — рассказала собеседница.

На вопрос почему Панаиоти обвиняют в таком поступке, женщина ответила, что «скорее всего, она оказалась не в то время и не в том месте».

23 июня в квартире на северо-востоке Москвы обнаружили пятерых младенцев. У новорожденных не было документов. Полиция считает, что дети родились от суррогатных матерей. По предварительной версии, будущие родители якобы не смогли прилететь за малышами из Китая из-за закрытых границ. В СК уже возбудили уголовное дело по статье о торговле людьми.

Сегодня в Басманном суде проходит слушание акушеров-гинекологов по делу о торговле младенцами. Следственный комитет настаивает на их аресте.