Четырех врачей арестовали по подозрению в продаже детей в Москве

В конце июня в московской квартире нашли младенцев, которых должны были отправить новым родителям в Китай. Следствие по этому делу обвиняет в торговле детьми четырех столичных врачей, в среду их арестовали.

Следователи направили в Басманный суд Москвы ходатайства об аресте врачей на два месяца, суд удовлетворил их. В торговле детьми обвиняют акушера-гинеколога Лилию Панаиоти, репродуктолога Юлиану Иванову, эмбриолога Тараса Ашиткова и врача Валентину Чернышову. Следствие предполагает, что именно эти люди ответственны за продажу пятерых младенцев в Китай.

Детей обнаружили в московской квартире врачи. Там же находились две женщины. По данным ГУМВД, младенцы были рождены от суррогатных матерей. При этом компания, которая занималась сопровождением женщин, отказалась от ответственности за детей. По их словам, после передачи младенцев законным представителям родителей судьба малышей уже не на совести организации.

Ранее источник «360» сообщил, что в столице обнаружили группу лиц, занимающихся торговлей детьми. Тогда к следователям обратились граждане России и Киргизии, которые попросили фигурантов дела найти им матерей, готовых отказаться от ребенка за деньги.