СК попросил арестовать акушеров-гинекологов по делу о торговле младенцами

По данным сайта «Газета.ru», она уточнила, что «в суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу». Окончательное решение будет принято в ближайшее время.

Медиков обвиняют в торговле людьми, «повлекшей по неосторожности смерть, причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего или иные тяжкие последствия, совершенной в составе организованной группы».