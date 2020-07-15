СК попросил арестовать акушеров-гинекологов по делу о торговле младенцами
Следственный комитет России просит Басманный суд Москвы об аресте четырех акушеров-гинекологов, которых обвиняют в торговле младенцами. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Ирину Морозову.
По данным сайта «Газета.ru», она уточнила, что «в суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу». Окончательное решение будет принято в ближайшее время.
Медиков обвиняют в торговле людьми, «повлекшей по неосторожности смерть, причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего или иные тяжкие последствия, совершенной в составе организованной группы».