Следователи показали место убийства депутата Алабушева и его жены

На кадры попал двор, внутренняя часть дома. Следователи показали следы крови на полу и мебели. На опубликованных кадрах также видно, что к входной двери дома погибшего депутата приносят цветы.

«Для оказания практической помощи, наиболее оперативного и объективного расследования всех обстоятельств убийства депутата и его супруги по поручению Александра Бастрыкина в Ростовскую область направлены наиболее опытные криминалисты центрального аппарата Следственного комитета и сотрудники главного следственного управления по Северо-Кавказскому федеральному округу», — сообщили в пресс-службе СКР.

Тела Алабушева и его жены нашли в их доме в Зернограде 28 января. Следователи считают, что их зарубили топором. На месте происшествия нашли также тело 38-летнего подозреваемого в убийстве, предполагается, что он покончил с собой.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. По версии СК, мужчина напал на депутата и его жену из-за «неприязненных отношений».