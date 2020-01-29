Жесткое убийство депутата Заксобрания Алабушева и его жены. Возможные мотивы и версии

Убит депутат Заксобрания Ростовской области Андрей Алабушев. Вместе с ним было обнаружено тело его жены. Судя по ранам, супругов их очень жестоко били. Силовики основой версией произошедшего считают ограбление. «360» собрал все известные на данный момент подробности громкого преступления.

Об убийстве супругов Алабушевых рассказал начальник управления информационной политики Законодательного собрания Ростовской области Геннадий Гордеев. Он, сославшись на сведения от сотрудников правоохранительных органов, подтвердил трагическую гибель Андрея Васильевича Алабушева и его жены Ольги Ивановны Алабушевой. По словам Гордеева, способ убийства супругов и мотив преступников ему неизвестны.

Тела Алабушевых обнаружены в квартире жилого дома, расположенного в районном центре Ростовской области — Зернограде. Водитель депутата Заксобрания региона нашел тела начальника и его жены. По словам знакомого с ситуацией источника, Андрей Алабушев приехал домой пообедать и сообщил водителю, сколько он пробудет в квартире.

Водитель уехал, а когда приехал за ним, он не выходит и не выходит. Он зашел и увидел, что тот в коридоре лежит, а жена его дальше источник РИА «Новости».

Ранее «Интерфакс» сообщал, что супруги скончались от огнестрельных ранений.

Следственный комитет России завел уголовное дело по факту убийства депутата Заксобрания Ростовской области и его жены.

«Сегодня в частном домовладении, расположенном по переулку Западному в городе Зернограде, обнаружены тела депутата Законодательного собрания Ростовской области и его супруги с признаками насильственной смерти. По предварительным данным, у убитых имеются рубленые раны в области головы», — сказано в сообщении на сайте ведомства.

Пресс-служба СК РФ добавила, что дело заведено по статье 105 УК России «Убийство».

Фото с места убийства. Источник фото: СК РФ

По одной из неподтвержденных версий, мотивом убийства супругов стало ограбление. Источник в правоохранительных органах Ростовской области сообщил РИА ФАН, что Алабушевы, возможно, сами открыли дверь преступнику. Сейчас следователи устанавливают, какие вещи и ценности пропали из дома убитого. Андрей Алабушев считался достаточно обеспеченным человеком: в год он зарабатывал больше трех миллионов рублей. Это для Ростовской области весьма высокий доход.

«Возможно, поэтому преступники и вышли на него. Но это пока основная версия — ограбление. Будут рассматривать и другие», — рассказал источник агентства.

Коллеги Алабушева сошлись во мнении, что убитый был талантливым ученым и хорошим человеком. Врагов у него не было, сверхъестественного богатства тоже.

«Он был видный ученый, научный работник, руководил Научно-исследовательским институтом в области растениеводства», — рассказал начальник управления по информационной политике Законодательного собрания региона Геннадий Гордеев.

Как считает коллега Алабушева по Заксобранию, руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Косинов, убийство совершил психически нездоровый человек.

«Думаю, это сделал больной человек. Какие там деньги могут быть замешаны? Он (Андрей Алабушев — прим. „360“) — ученый, человек, который занимался наукой. Не знаю, какие могли быть мотивы. <…> Может, что-то личное, кто-то на него сильно обижался», — предположил депутат.

Он добавил, что коллегу он воспринимал как молчаливого человека, который «сам в себе».

Источник фото: сайт ФГБНУ «Аграрный научный центр „Донской“»

Председатель комитета регионального парламента по аграрной политике, природопользованию, земельным отношениям и делам казачества Вячеслав Василенко рассказал, что Андрей Алабушев всю жизнь занимался сельским хозяйством с точки зрения науки. В последние два десятка лет был главой института зерновых культур и вывел его на лидирующее место в семеноводстве южных регионов России.

«Он выстроил целую научную селекционную школу в семеноводстве… Смог сохранить традиции, и теперь там много молодых ученых, большой потенциал», — добавил Василенко, упомянув, что гибель Алабушева стала трагедией для науки.

Андрею Алабушеву было 64 года. Его деятельность была отмечена многочисленными наградами. В числе прочих, медаль «Ветеран труда». В 2005 году он получил медаль министерства сельского хозяйства «За вклад в развитие агропромышленного комплекса России». В 2011 году он был награжден второй медалью ведомства.

Известно, что Алабушев был избран депутатом парламента Ростовской области VI созыва. Он был членом партии «Единая Россия». Являлся активным членом нескольких комитетов: по аграрной политике, делам казачества, земельным отношениям, природопользованию, культуре и информационной политике, образованию.