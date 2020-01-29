Подозреваемый в убийстве ростовского депутата и его жены покончил с собой

Следователи нашли мужчину, которого подозревают в убийстве депутата Заксобрания Ростовской области Андрея Алабушева. Он расправился с парламентарием, его супругой, а потом покончил с собой.

Тело подозреваемого обнаружили при осмотре места происшествия, рассказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Им оказался местный житель 38 лет. Предварительно установлено, что после убийства мужчина совершил суицид.

Следователи полагают, что мотивом преступления стала личная неприязнь между подозреваемым и погибшим депутатом. Ранее одной из неподтвержденных версий было ограбление.

Центральный аппарат СК направил в Ростовскую область своих специалистов. Помощь коллегам также окажут сотрудники Главного следственного управления по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Тела депутата Андрея Алабушева и его жены нашли накануне в частном доме в Зернограде. Неизвестный напал на них с топором, проломив своим жертвам головы. После случившегося возбудили уголовное дело об убийстве.

64-летний Алабушев был обладателем многочисленных наград, являлся депутатом партии «Единая Россия» и активным членом нескольких комитетов.