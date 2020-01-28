Убийство депутата с женой под Ростовом подтвердили

В Ростовской области нашли тело депутата местного Законодательного собрания Андрея Алабушева. Вместе с ним обнаружили труп его жены. Супругов убили.

Об этом сообщил «360» начальник управления информационной политики Законодательного собрания Ростовской области Геннадий Гордеев. Он уточнил, что сам узнал все от правоохранителей.

Я подтверждаю, что трагически погибли — были убиты — Андрей Васильевич Алабушев, депутат Законодательного собрания Ростовской области, и его супруга Ольга Ивановна Алабушева Геннадий Гордеев.

Гордеев отметил, что не знает, как именно убили депутата и его супругу.

Почему супругов убили, пока неясно. Их тела нашли в одной из квартир жилого дома в Зернограде.

Андрей Алабушев состоял во многих комитетах — по образованию, культуре и информационной политике, науке, природопользованию, аграрной политике, а также по земельным отношениям и делам казачества. Кроме того, он занимал пост директора государственного научного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт зерновых культур имени И. Г. Калиниченко».

Алабушев не раз получал награды за свою работу. В их числе медаль «Ветеран труда», а также золотая и серебряная медали МСХ РФ «За вклад в развитие агропромышленного комплекса России» за 2005 и 2011 годы.