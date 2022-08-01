Следком возбудил дело после взрыва беспилотника в Крыму

Уголовное дело о покушении на убийство двух или более лиц общеопасным способом возбудили после взрыва беспилотника на территории штаба Черноморского флота в Крыму, сообщил Следственный комитет России.

По версии следствия, 31 июля на территории штаба взорвался беспилотник, начиненный поражающими элементами. Пострадали шесть человек, их госпитализировали. В результате ЧП часть стены получила разрушения, повреждены окна и фасад здания.

«Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего, проводится комплекс следственных действий, назначена судебно-медицинская экспертиза», — сообщили в СКР.

Власти Севастополя сообщили, что двое из шести пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести. Местный военкор Алексей Леонков предположил, что взрыв — дело рук украинских диверсантов. В Крыму уже накрывали террористические ячейки.