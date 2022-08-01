Военкор допустил работу украинских диверсионных групп в Крыму

Ситуацию с атакой беспилотника на штаб Черноморского флота в Севастополе прокомментировал изданию «Украина.ру» военный корреспондент Алексей Леонков. Он допустил, что в Крыму могут работать украинские диверсионные отряды.

«Это могут быть сочувствующие Украине. Оперативники ФСБ уже не раз накрывали ячейки, которые тоже готовили теракты. Это тоже нужно квалифицировать как теракт, подготовленной группой лиц», — подчеркнул Леонков.

Беспилотный летательный аппарат был запущен с малого расстояния, он был небольшого размера, чтобы его не засекла система ПВО, отметил военкор. Он допустил, что БПЛА был самодельным и к нему было привязано взрывчатое вещество. Леонков выразил уверенность, что диверсантов скоро найдут.

Беспилотник атаковал штаб Черноморского флота ранним утром 31 июля, в результате удара пострадали шесть человек. Все праздничные мероприятия в честь Дня ВМФ в Севастополе отменили. Об атаке на штаб сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.