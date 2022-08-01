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    01 августа 2022, 04:30

    Военкор допустил работу украинских диверсионных групп в Крыму

    Военкор Леонков допустил, что в Крыму могут работать украинские диверсионные группы

    Полина Созыкина

    Ситуацию с атакой беспилотника на штаб Черноморского флота в Севастополе прокомментировал изданию «Украина.ру» военный корреспондент Алексей Леонков. Он допустил, что в Крыму могут работать украинские диверсионные отряды.

    Военкор допустил работу украинских диверсионных групп в Крыму

    «Это могут быть сочувствующие Украине. Оперативники ФСБ уже не раз накрывали ячейки, которые тоже готовили теракты. Это тоже нужно квалифицировать как теракт, подготовленной группой лиц», — подчеркнул Леонков.

    Беспилотный летательный аппарат был запущен с малого расстояния, он был небольшого размера, чтобы его не засекла система ПВО, отметил военкор. Он допустил, что БПЛА был самодельным и к нему было привязано взрывчатое вещество. Леонков выразил уверенность, что диверсантов скоро найдут.

    Беспилотник атаковал штаб Черноморского флота ранним утром 31 июля, в результате удара пострадали шесть человек. Все праздничные мероприятия в честь Дня ВМФ в Севастополе отменили. Об атаке на штаб сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.