ФСБ сообщила о задержании в Крыму организатора продуктовых блокад полуострова

ФСБ сообщила о задержании возможного участника украинского нацбатальона. Его подозревают в организации энергетических и продуктовых блокад Крыма. Об этом сообщила официальный представитель регионального управления ФСБ Елена Варламова сообщила изданию «Крыминформ».

Задержанный — мужчина 1991 года рождения с гражданством Украины. По данным правоохранителей, он участвовал в продуктовой блокаде Крыма и других провокациях в приграничных районах.

«Задержан гражданин Украины, 1991 года рождения, который подозревается в участии в деятельности незаконного вооруженного формирования „Батальон имени Номана Челебиджихана“*, действующего на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам Российской Федерации», — сообщила Варламова.

Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы. Суд заключил его под стражу на два месяца. Правоохранители уже возбудили уголовное дело по части второй 208 (участие в деятельности незаконного вооруженного формирования) Уголовного кодекса России.

* Незаконный в РФ Крымско-татарский батальон имени Номана Челебиджихана организован запрещенной в России экстремистской организацией «Меджлис крымско-татарского народа»**.

** «Меджлис крымско-татарского народа» — экстремистская организация, запрещена в РФ.