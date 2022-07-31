Число раненных при ударе ВСУ по Штабу флота в Севастополе выросло до 6

Число раненых в результате удара ВСУ по Штабу Черноморского флота России возросло до шести. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Севастополя Михаил Развожаев.

«Двое пострадавших — в состоянии средней тяжести, остальные — легкие. Им оказывается необходимая помощь. Всего ранено шесть человек», — сказал он.

По его словам, в результате прилета вражеского боеприпаса никто не погиб.

Ранее Развожаев сообщал, что от атаки противника по Штабу Черноморского флота России пострадали пять сотрудников ведомства. Также он уточнил, что в городе отменены все запланированные праздничные мероприятия. Их готовили ко Дню военно-морского флота. Этот праздник традиционно отмечают 31 июля.

Отмену мероприятий связали с заботой о безопасности местных жителей. Сам Развожаев заявил, что своей атакой по ведомству «нацисты решили испортить День военно-морского флота».