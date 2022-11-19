Криминал 19 ноября 2022, 22:32 СК расследует преступления ВСУ против мирных жителей Белгородской области и ЛНР СК: следователи расследуют атаки ВСУ на мирных жителей Белгородской области и ЛНР РИА «Новости»

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Российские следователи зафиксируют и расследуют факты преступных действий украинских военных против мирных жителей Белгородской области и Луганской Народной Республики. Об этом в субботу, 19 ноября, сообщили в Telegram-канале СК России.

«Следственный комитет России в рамках расследования уголовных дел о преступлениях украинских националистов установит обстоятельства случившегося, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка», — отметили в ведомстве.

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В СК напомнили, что в результате артиллерийского обстрела населенного пункта Лисичанск в ЛНР погибли два мирных жителя, при этом четверо получили ранения.

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Белгородская область, которая расположена на границе с Украиной, не первый месяц подвергается атакам ВСУ. Днем 18 ноября губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что приграничное село в Шебекинском городском округе попало под минометный обстрел. Снаряды повредили окна в двух домах, пострадали также линии электропередач. Двумя днями ранее, 17 ноября, в результате атаки украинских военных на подстанцию были повреждены два трансформатора. Снаряды ВСУ «Град» также попали в частный жилой дом в Шебекино, пострадала 15-летняя девочка, которую в тяжелом состоянии доставили на лечение в Москву.