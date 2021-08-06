СК раскрыл подробности побега обвиняемого в убийстве «колбасного короля»

Пятеро заключенных сбежали из изолятора временного содержания в Истре с помощью гаечного ключа. Этот предмет запрещен для пользования арестантов.

«Пять человек сбежали из ИВС в Подмосковье с применением предметов, запрещенных в помещении ИВС, предположительно, гаечного ключа», — сообщила «360» старший помощник руководителя главного следственного управления Следственного комитета Московской области Ольга Врадий.

Среди сбежавших обвиняемый в убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова Александр Мавриди. Вместе с ним побег совершили четыре подозреваемых по делам о кражах.

На месте происшествия сейчас находится прокурор Истры Михаил Рузляев. На поиск беглецов ориентировали весь личный состав подмосковной полиции. По данным издания, заключенные совершили побег в районе 04:00.

Александра Мавриди задержали в ноябре прошлого года. Ему предъявили обвинения в убийстве гендиректора компании «Мясная империя» Владимира Маругова, а также в похищении адвоката и вымогательстве.