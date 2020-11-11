Подозреваемому в убийстве Маругова предъявили обвинение из-за похищения пенсионера

Подозреваемому в убийстве бизнесмена Владимира Маругова Александру Мавриди и его сообщнику Константину Барскому предъявили новое обвинение. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Мавриди и Барского обвинили в незаконном лишении человека свободы и вымогательстве имущества. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Барского заключили под стражу. Мавриди уже находится под арестом. Ранее ему предъявили обвинение в убийстве предпринимателя Маругова.

Следствие считает, что примерно в ноябре 2018 года Мавриди создал в Подмосковье организованную преступную группу. Она обманом заманила московского адвоката в загородный дом в Одинцове и удерживала там насильно. Мужчину били и требовали переписать на участников банды свое имущество. Юрист находился в заложниках с ноября 2018-го по 2 ноября 2020 года. Он согласился подписать договоры купли-продажи. В итоге три его квартиры стоимостью более 55 миллионов рублей перешли преступникам.

Об этой истории стало известно при расследовании уголовного дела об убийстве Маругова. Его убили в Истре в ночь с 1 на 2 ноября. Неизвестные ворвались на участок предпринимателя. Они связали его и супругу, потребовав денег. Женщина смогла освободиться и вызвала полицию. В это время преступники застрелили ее мужа и скрылись.

После того, как подозрение пало на Мавриди, в его квартиру пришли с обыском. Там правоохранительные органы обнаружили пенсионера, прикованного к кровати. Им оказался известный в прошлом московский адвокат.

Расследование дела об убийстве бизнесмена продолжается.