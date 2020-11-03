Оружие, наручники, лекарства. Появилось видео осмотра автомобиля предполагаемого убийцы Маругова

Следственный комитет опубликовал видео осмотра автомобиля предполагаемого убийцы гендиректора компании «Мясная империя» Владимира Маругова. На кадрах видны полицейский электрошокер, наручники, диктофон и пистолет.

Также на видео попали паспорта, диплом об образовании, печати и лекарства в ампулах — судя по всему, речь идет о препарате «Милдронат» (это препарат для сердца).

В ночь на понедельник, 2 ноября, двое злоумышленников, вооруженных ружьем и арбалетом, проникли в дом Маругова в подмосковной Истре. Они связали бизнесмена и его супругу и потребовали деньги. Маругова преступники застрелили из арбалета. Женщине удалось сбежать через окно. Она добежала до соседей, чтобы вызвать полицию. Полицейским она пересказала эту версию преступления.

Преступники бросили свой автомобиль в лесу и скрылись. В машине, как ранее заявляли в СК, нашли маски, перчатки и арбалет со стрелами.

По подозрению в убийстве полиция задержала Александра Мавриди. В его квартире обнаружили прикованного к кровати юриста на пенсии. Пенсионер уже переписал на Мавриди две из трех своих квартир.

В СМИ Маругова называли «колбасным королем». В 2019 году в отношении бизнесмена начали процедуру банкротства. По неофициальным данным, кредиторы требовали с него около пяти миллионов долларов.