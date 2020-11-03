Возможного убийцу «колбасного короля» арестовали на два месяца

Подозреваемого в убийстве предпринимателя Владимира Маругова арестовали. Такую меру пресечения для Александра Мавриди избрал истринский суд. Он останется под стражей до 2 января.

«По ходатайству следственных органов СК России по Московской области судом в отношении подозреваемого в убийстве 54-летнего предпринимателя в городе Истра, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Преступление совершили в ночь с 1 на 2 ноября. Несколько неизвестных в масках проникли на территорию участка Владимира Маругова и пробрались в отдельно стоящее здание бани. Там они связали предпринимателя и его гражданскую жену и потребовали у них деньги, которые хранились в доме. В какой-то момент женщина смогла освободиться и убежать — она добралась до соседей и вызвала полицию.

Неизвестные застрелили Маругова из арбалета и скрылись. Правоохранители смогли оперативно задержать одного из подозреваемых. Он отказался от дачи показаний, но следователи выяснили, что ранее он купил арбалет в одном из магазинов Москвы. Во время обыска в его квартире полицейские нашли пенсионера, который был прикован к кровати. Вместе с ним находился мужчина, который за ним присматривал. Пенсионер рассказал, что Мавриди удерживал его силой и вымогал квартиры в Москве, которыми тот владеет.

Кроме того, полицейские нашли в машине подозреваемого чужие паспорта, различные документы, а также медицинские препараты.

«У следствия есть основания полагать, что подозреваемый причастен к ряду преступлений, связанных с мошенническими действиями с квартирами одиноких граждан в городе Москве и Московской области», — отметила Врадий.