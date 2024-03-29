Криминал 29 марта 2024, 16:06 СК попросил арестовать девятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе» Следствие попросило арестовать девятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе» РИА «Новости»

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Следствие просит арестовать девятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе». Об этом РИА «Новости» сообщили в Басманном суде Москвы.

Еще одним фигурантом дела стал Назримад Лутфуллои. Его обвинили по статье «Террористический акт».

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Ранее в пятницу сообщалось, что следственная группа по-прежнему работает на месте террористического акта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске.

Двух фигурантов дела привезли в деревню Путилково в Красногорском городском округе, где начались следственные действия. К многоквартирному дому подъехали правоохранители, подъезд оцепили. Кто конкретно участвовал в мероприятии, неизвестно.

Днем ранее стало известно, что СК получил достоверные доказательства связи террористов из «Крокуса» с националистами на Украине. Исполнители получили крупные сумму денег от своих иностранных кураторов.