Происшествия 29 марта 2024, 15:58 Следователи продолжили работу в «Крокус Сити Холле» РИА «Новости»: следователи продолжают работу в «Крокус Сити Холле» после теракта Пресс-служба МЧС

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Следственная группа продолжает работу на месте террористического акта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщило РИА «Новости».

По предварительной информации, правоохранители проверяют показания в рамках расследования по делу. Согласно Уголовно-процессуальному кодексу, проверка может проходить как с привлечением обвиняемых или подозреваемых, так и с участием потерпевших.

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На месте теракта находятся полицейские, пожарные и сотрудники Следственного комитета. Ранее следователи доставили двух фигурантов дела в квартиру в Путилково, где они находились перед нападением на «Крокус». К дому подъехали несколько машин Следственного комитета и полиции, подъезд оцепили.

Басманный суд Москвы в рамках дела постановил задержать восемь человек. Одним из них является владелец кафе в Путилково Алишер Касимов, который сдавал квартиру подозреваемым в совершении теракта.