Общество 28 марта 2024, 18:03 Появились доказательства связи террористов из Crocus City Hall с Украиной СК: подтверждена связь террористов из «Крокуса» с украинскими националистами РИА «Новости»

Читать 360tv в

Следствие получило доказательства связи террористов из Crocus City Hall с украинскими националистами. Об этом в Telegram-канале сообщил Следственный комитет.

«Получены доказательства связи задержанных террористов с украинскими националистами в ходе исследования анализа финансовых операций и изучения изъятых у них технических средств», — заявили в СК.

Реклама

В ведомстве добавили, что первоначальные результаты расследования полностью подтвердили финансовую поддержку, тщательную подготовку и спланированный характер действий со стороны организаторов преступления.

В СК отметили, что следствие получило данные о поступлении исполнителям значительных сумм в криптовалюте с Украины.

Ранее пресс-служба СК заявила о задержании подозреваемого в передаче денежных средств напавшим на концертный зал Crocus City Hall. В ближайшее время в суд направят ходатайство о его аресте.