25 августа 2023, 20:05
Следователи изъяли бортовые самописцы рухнувшего под Тверью самолета с Пригожиным
СК России: с места падения джета Пригожина под Тверью изъяли бортовые самописцы
Главное следственное управление СК России продолжает расследование уголовного дела по факту падения самолета, на борту которого предположительно находился глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Специалисты изъяли бортовые самописцы, сообщили в Telegram-канале ведомства.
В ходе первоначальных действий на месте авиакатастрофы нашли тела 10 погибших. Сейчас для установления их личностей проводятся молекулярно-генетические экспертизы. Следователи продолжают детальный осмотр места ЧП.
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«Следствием изъяты бортовые самописцы, продолжается детальный осмотр места происшествия. В настоящее время также изымаются предметы и документация, имеющие значение для установления всех обстоятельств авиакатастрофы», — говорится в сообщении.
Самолет, в списке пассажиров которого числился Евгений Пригожин и его правая рука Дмитрий Уткин, упал вечером 23 августа. Президент Росси Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что факт гибели главы ЧВК «Вагнер» сможет точно подтвердить только генетическая экспертиза.
Авиакатастрофы
Следственный комитет России
Евгений Пригожин
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