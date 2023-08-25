Общество 25 августа 2023, 20:05 Следователи изъяли бортовые самописцы рухнувшего под Тверью самолета с Пригожиным СК России: с места падения джета Пригожина под Тверью изъяли бортовые самописцы Unsplash

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Главное следственное управление СК России продолжает расследование уголовного дела по факту падения самолета, на борту которого предположительно находился глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Специалисты изъяли бортовые самописцы, сообщили в Telegram-канале ведомства.

В ходе первоначальных действий на месте авиакатастрофы нашли тела 10 погибших. Сейчас для установления их личностей проводятся молекулярно-генетические экспертизы. Следователи продолжают детальный осмотр места ЧП.

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«Следствием изъяты бортовые самописцы, продолжается детальный осмотр места происшествия. В настоящее время также изымаются предметы и документация, имеющие значение для установления всех обстоятельств авиакатастрофы», — говорится в сообщении.

Самолет, в списке пассажиров которого числился Евгений Пригожин и его правая рука Дмитрий Уткин, упал вечером 23 августа. Президент Росси Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что факт гибели главы ЧВК «Вагнер» сможет точно подтвердить только генетическая экспертиза.