СК назвал ЧП в Серпухове попыткой покончить с собой общеопасным способом

Бывший ученик православной гимназии в Серпухове попытался совершить самоубийство общеопасным способом. Об этом заявила журналистам представитель подмосковного управления Следственного комитета Ольга Врадий.

«Сегодня, около 08:30 утра, 18-летний бывший ученик православной гимназии пришел к порогам образовательного учреждения, где попытался совершить самоубийство общеопасным для окружающих способом», — сказала Ольга Врадий.

В результате подросток получил множество ранений, в том числе ампутацию ноги. Сейчас он находится в реанимации, врачи пытаются спасти его жизнь, сообщили в СК. По данным ведомства, ранены также находящиеся рядом ученики. Один из них был госпитализирован. Остальные учащиеся тоже в больнице, но для осмотра — тяжелых случаев, по данным СК, там нет. Дома у подростка, устроившего взрыв в Серпуховском монастыре, прошли обыски. Источник «360» сообщил, что нашли ацетон и перекись.

В результате взрыва пострадали 10 человек. Самые тяжелые ранения получил 15-летний подросток. СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство.