В квартире напавшего на Серпуховский монастырь нашли ацетон и перекись. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

В СК рассказали, что при обыске квартиры следователи забрали оттуда вещества, их отправили на экспертизу, об этом написал ТАСС.

Взрыв у входа в православную гимназию, которая находится на территории Серпуховского монастыря, произошел утром 13 декабря. Его совершил бывший ученик этого учреждения, он в реанимации, сообщили в Следственном комитете. В результате его действий пострадали 10 человек. Об их состоянии рассказала детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова.

На месте работают правоохранительные органы, они выясняют мотивы виновника произошедшего. Следственный комитет открыл уголовное дело по статьям УК РФ «Покушение на убийство» и «Незаконный оборот взрывчатых веществ». В ведомстве также заявили, что молодой человек собирался совершить самоубийство.

По данным СМИ, бывший гимназист увлекался пиротехникой, отцу он якобы говорил, что собирает петарды на Новый год.