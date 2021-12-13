Стал известен диагноз трех детей, попавших в больницу после взрыва в Серпухове

Детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова посетила ожоговый центр в Люберцах, где находятся несколько пострадавших детей после взрыва в Серпухове. По ее словам, троим поставили диагноз «контузия».

«Мы сейчас посетили детей, которых сюда привезли. Здесь находится как раз 15-летний подросток Иван, у которого самые тяжелые ранения в ноги. И трое детей, которым сейчас предварительно ставят диагноз „контузия“», — рассказала она.

Мишонова добавила, что дети останутся в больнице как минимум несколько дней. Они пройдут полное обследование, чтобы исключить другие возможные диагнозы.

«Что касается Ивана, он здесь пробудет, наверное, как врачи говорят, около недели, потому что раны глубокие. Предстоит заживление», — добавила детский омбудсмен.

С Иваном находятся родители, родные других детей тоже приедут в скором времени.

«Мы считаем, что произошло чудо, что ему не удалось навредить большему количеству детей. Дети, безусловно, пострадали. Они находятся в шоковом состоянии. И, конечно, жертв могло быть намного больше», — подчеркнула Мишонова.

По последней информации Минздрава Московской области, после случившегося в Серпухове восемь человек находятся в больницах.

«Шесть человек находятся в удовлетворительном состоянии, один в средней степени тяжести и подозреваемый в организации происшествия в тяжелом. Медицинская помощь оказывается в полном объеме», — заявили в министерстве.

Молодой человек утром 13 декабря устроил взрыв около православной гимназии при Серпуховском монастыре, где когда-то сам учился. В СК посчитали, что он хотел совершить самоубийство, сейчас он находится в реанимации. Открыто уголовное дело о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатых веществ.