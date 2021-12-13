СК возбудил дело о покушении на убийство после взрыва в Серпухове

Уголовное дело о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатки возбудили после взрыва в Серпуховском монастыре. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Взрыв в Серпуховском женском монастыре произошел утром 13 декабря. Молодой человек, который также являлся бывшим воспитанником семинарии, зашел на территорию монастыря во время идущих там занятий и активировал самодельное взрывное устройство.

Очевидцы сообщали, что в результате происшествия получили травмы семь человек, одним из них стал 15-летний подросток, проходивший мимо. Самого подрывника госпитализировали, но по некоторым данным он скончался от потери крови в результате множественных травм, написал ТАСС со ссылкой на собеседника в правоохранительных органах.

Также собеседник агентства заявил, что бывший ученик планировал устроить подрыв во время утренней молитвы, которая проводится в здании, но его СВУ сдетонировало на входе в гимназию.

Причиной для такого поступка, по неподтвержденным данным, мог стать конфликт воспитанника с бывшими учителями и одноклассниками.