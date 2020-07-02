СК Хабаровска закончил расследовать дело отца, оставившего детей в Шереметьево

Житель Комсомольска-на-Амуре Виктор Гаврилов бросил своих двоих сыновей в аэропорту Шереметьево, где ребят обнаружили сотрудники полиции. В рюкзаке одного из мальчиков нерадивый отец оставил записку, в которой объяснял, что не может содержать детей, поэтому бросает их.

Мужчину нашли следователи и завели в отношении него уголовные дела по статье за оставление детей в опасных для жизни условиях, а также за кражу. Гаврилов ранее присвоил 100 тысяч рублей, которые принадлежали его знакомой. Он это сделал через банковское мобильное приложение. В ближайшее время дело отца будет передано в суд для избрания меры наказания.

Сейчас по ходатайству следственных органов мужчина находится под стражей. А детей обещала забрать их мать. При это женщину ранее привлекали к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей, потому что она тоже оставляла сыновей.