Власти нашли мать мальчиков, которых отец оставил в аэропорту

В Хабаровском крае нашли маму двух мальчиков, которых отец бросил в аэропорту Шереметьево. Не исключено, что ей отдадут детей.

«Женщину нашли и работают с ней, не исключено, что дети вернутся к матери», — сообщила уполномоченный по правам ребенка Виктория Трегубенко РИА «Новости».

Она рассказала, что пара была в разводе и женщина не поддерживала отношения с детьми и своим бывшим мужем. О сложной ситуации в семье она тоже не знала.

В воскресенье, 26 января, служба безопасности московского аэропорта Шереметьево остановила двух мальчиков шести и девяти лет. В рюкзаке одного из них лежали их свидетельства о рождении и записка. В ней мужчина (предположительно, отец) просил помочь детям и не разлучать их. Он написал, что позже может их забрать.

Пока что никто из родственников не захотел забирать к себе мальчиков. Известно, что папа растил их один. Он дважды оставлял ребят в Центре социальной помощи семье и детям, когда уезжал на заработки. Позже забирал мальчиков домой.

До последнего времени старший брат ходил в школу, младший — в детский сад. Но 24 января мужчина забрал документы сына из школы и объяснил, что они уезжают в Москву. После того, как детей без присмотра нашли в аэропорту, их отправили в полицию. После этого мальчиков обещали отвезти в больницу.