Брошенных в Шереметьево мальчиков готова забрать их мать

Мальчиков, которых оставил в Шереметьево родной отец, могут передать в семью их матери. Женщина заявила, что готова заботиться о детях. Сейчас она снова беременна.

Решение по этому вопросу примут органы опеки и попечительства, рассказали ТАСС в Минсоцразвития Хабаровского края.

«Женщина сейчас беременна третьим ребенком, она, ее новая семья готова забрать детей себе», — пояснили в ведомстве.

Известно, что женщина уже бросала сыновей. Кроме того, против нее заводили административное дело о неисполнении родительских обязанностей.

На этот факт обратила внимание и уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, которая навестила ребят в подмосковной больнице.

«Они очень отзывчивые, добрые и контактные», — рассказала детский омбудсмен, которую процитировал Telegram-канал LIFE SHOT.

Кузнецова добавила, что у врачей нет вопросов по «соматическому здоровью» детей. Однако мальчиков полностью обследуют — у них возьмут необходимые анализы, а специалисты осмотрят ребят.

Сейчас также решается вопрос с транспортировкой детей в Хабаровск.

Ранее с мальчиками встретился губернатор Московской области Андрей Воробьев. Глава региона пообещал найти работу их отцу, пригласил ребят на экскурсию в океанариум и привез подарки.