СМИ: отец бросил двух детей 5 и 7 лет в аэропорту Шереметьево
Отец оставил двух маленьких детей в московском аэропорту Шереметьево из-за того, что у него не было денег. Одну из мальчиков пять лет, а второму — семь. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.
По информации канала, мужчина оставил двоим сыновьям записку, в которой написал, что у него нет денег содержать семью, поэтому он оставляет детей.
Мальчики при себе имели все необходимые документы, даже школьные дневники. С детьми сейчас работают сотрудники столичных органов опеки. Дети им рассказали, что это не первый случай, когда отец оставляет их одних.
Официального подтверждения этой информации пока не поступало.