СМИ: отец бросил двух детей 5 и 7 лет в аэропорту Шереметьево

По информации канала, мужчина оставил двоим сыновьям записку, в которой написал, что у него нет денег содержать семью, поэтому он оставляет детей.

Мальчики при себе имели все необходимые документы, даже школьные дневники. С детьми сейчас работают сотрудники столичных органов опеки. Дети им рассказали, что это не первый случай, когда отец оставляет их одних.

Официального подтверждения этой информации пока не поступало.