    26 января 2020, 20:15

    СМИ: отец бросил двух детей 5 и 7 лет в аэропорту Шереметьево

    Александра Каширина

    Отец оставил двух маленьких детей в московском аэропорту Шереметьево из-за того, что у него не было денег. Одну из мальчиков пять лет, а второму — семь. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.
    СМИ: отец бросил двух детей 5 и 7 лет в аэропорту Шереметьево

    По информации канала, мужчина оставил двоим сыновьям записку, в которой написал, что у него нет денег содержать семью, поэтому он оставляет детей.

    Мальчики при себе имели все необходимые документы, даже школьные дневники. С детьми сейчас работают сотрудники столичных органов опеки. Дети им рассказали, что это не первый случай, когда отец оставляет их одних.

    Официального подтверждения этой информации пока не поступало.