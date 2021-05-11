Школьника и домохозяйку задержали за фейки о стрельбе в Казани

Домохозяйка и школьник, распространявшие в WhatsApp фейки о стрельбе в других школах Казани, задержаны полицией. Недостоверные сообщения начали появляться в родительских чатах после стрельбы в школе №175.

Автор фейка утверждала, что нападение произошло и в другой школе. Все она якобы видела своими глазами, а также супруг подруги из МЧС.

Из-за паники на фоне трагедии в 175-й школе некоторые родители поверили в эту провокацию и бросились забирать своих детей из учебных заведений. Сейчас в отношении задержанных распространителей фейков ведется проверка, сообщила «Вечерняя Казань».

По последним данным, жертвами стрельбы в школе №175 стали восемь человек. Еще 20 человек госпитализированы. Среди них 12 детей и четверо взрослых. Нападавший — 19-летний Ильназ — задержан полицией. По данным МВД, он действовал один, у него не было сообщника, о котором сообщал ряд СМИ.

О случившемся доложили президенту РФ Владимиру Путину. Он распорядился оказать помощь близким погибших и пострадавших в результате стрельбы. Также глава государства поручил ужесточить правила владения оружием.