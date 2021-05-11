Путин поручил ужесточить правила оборота оружия после стрельбы в Казани

Президент Владимир Путин поручил с учетом ситуации в Казани проработать новое положение о видах оружия, которое могут использовать граждане. Также он дал указание оказать помощь пострадавшим детям, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

О трагедии в казанской школе Путину доложил директор ФСБ Александр Бортников. Президент выслушал его доклад и обсудил случившееся с премьер-министром Михаилом Мишустиным, вице-премьером Татьяной Голиковой и министром МЧС Евгением Зиничевым, сообщило РИА «Новости».

«Было принято решение, что на самолете МЧС, который сейчас вылетает в Казань с оборудованием, туда вылетят министры образования и здравоохранения Сергей Кравцов и Михаил Мурашко. Президент поручил оказать всю необходимую помощь родственникам погибших», — добавил Песков.

Представитель Кремля добавил, что президент глубоко соболезнует родным погибших детей и желает скорейшего выздоровления раненым.

По последним данным, жертвами стрельбы в казанской школе №175 стали восемь человек, 12 были госпитализированы. Нападение совершил 19-летний юноша. Его задержание подтвердили в МВД Татарстана. Его зовут Ильназ. В ведомстве подчеркнули, что он действовал один.