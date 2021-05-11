Что известно о стрельбе в казанской школе. Официальная информация
Утром 11 мая в гимназии № 175 в Казани два человека устроили стрельбу. «360» собрал всю официальную информацию, известную к этому часу.
Жертвы и пострадавшие
— Погибли четыре мальчика и три девочки. Всего жертв — восемь.
— Среди погибших — учитель.
— Еще 20 человек госпитализированы. Среди них 12 детей и четверо взрослых.
— Некоторые дети получили травмы, когда выпрыгивали из окон.
— Школе и семьям пострадавших и погибших будет оказана помощь от властей Татарстана.
Стрелки
— Нападавших было двое.
— После того, как они вошли в школу, раздался взрыв.
— Один из нападавших уже задержан, он в МВД. Это 19-летний местный житель. На него официально зарегистрировано оружие.
— Пособники задержанного стрелка пока не определены.
Ситуация в городе
— В здании школы продолжаются оперативные действия.
— В городе введен режим контртеррористической операции.
— Занятия во всех школах Казани отменены.
— Сообщения о стрельбе в других школах города недостоверны.
— МЧС открыло горячую линию психологической помощи: +7 (84-32) 88-45-67.
Неподтвержденная информация
— Второму стрелку — 41 год, его ликвидировали.
— Задержанный стрелок окончил школу № 175 четыре года назад.
— Один из стрелявших вошел в школу с автоматическим оружием.
— Двое из погибших разбились, когда выпрыгнули из окна.