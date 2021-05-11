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    11 мая 2021, 11:26

    Что известно о стрельбе в казанской школе. Официальная информация

    Дарья Сидорова

    Утром 11 мая в гимназии № 175 в Казани два человека устроили стрельбу. «360» собрал всю официальную информацию, известную к этому часу.

    Что известно о стрельбе в казанской школе. Официальная информация

    Жертвы и пострадавшие

    — Погибли четыре мальчика и три девочки. Всего жертв — восемь.

    — Среди погибших — учитель.

    — Еще 20 человек госпитализированы. Среди них 12 детей и четверо взрослых.

    — Некоторые дети получили травмы, когда выпрыгивали из окон.

    — Школе и семьям пострадавших и погибших будет оказана помощь от властей Татарстана.

    Стрелки

    — Нападавших было двое.

    — После того, как они вошли в школу, раздался взрыв.

    — Один из нападавших уже задержан, он в МВД. Это 19-летний местный житель. На него официально зарегистрировано оружие.

    — Пособники задержанного стрелка пока не определены.

    Ситуация в городе

    — В здании школы продолжаются оперативные действия.

    — В городе введен режим контртеррористической операции.

    — Занятия во всех школах Казани отменены.

    — Сообщения о стрельбе в других школах города недостоверны.

    — МЧС открыло горячую линию психологической помощи: +7 (84-32) 88-45-67.

    Неподтвержденная информация

    — Второму стрелку — 41 год, его ликвидировали.

    — Задержанный стрелок окончил школу № 175 четыре года назад.

    — Один из стрелявших вошел в школу с автоматическим оружием.

    — Двое из погибших разбились, когда выпрыгнули из окна.