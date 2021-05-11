Что известно о стрельбе в казанской школе. Официальная информация

Утром 11 мая в гимназии № 175 в Казани два человека устроили стрельбу. «360» собрал всю официальную информацию, известную к этому часу.

Жертвы и пострадавшие

— Погибли четыре мальчика и три девочки. Всего жертв — восемь.

— Среди погибших — учитель.

— Еще 20 человек госпитализированы. Среди них 12 детей и четверо взрослых.

— Некоторые дети получили травмы, когда выпрыгивали из окон.

— Школе и семьям пострадавших и погибших будет оказана помощь от властей Татарстана.

Стрелки

— Нападавших было двое.

— После того, как они вошли в школу, раздался взрыв.

— Один из нападавших уже задержан, он в МВД. Это 19-летний местный житель. На него официально зарегистрировано оружие.

— Пособники задержанного стрелка пока не определены.

Ситуация в городе

— В здании школы продолжаются оперативные действия.

— В городе введен режим контртеррористической операции.

— Занятия во всех школах Казани отменены.

— Сообщения о стрельбе в других школах города недостоверны.

— МЧС открыло горячую линию психологической помощи: +7 (84-32) 88-45-67.

Неподтвержденная информация

— Второму стрелку — 41 год, его ликвидировали.

— Задержанный стрелок окончил школу № 175 четыре года назад.

— Один из стрелявших вошел в школу с автоматическим оружием.

— Двое из погибших разбились, когда выпрыгнули из окна.