Криминал 09 апреля 2024, 12:20 Российские силовики предотвратили 27 терактов с начала года НАК: в РФ предотвратили 27 терактов на объектах транспорта, ТЭК и обороны РИА «Новости»

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В России усилили безопасность ключевых объектов, задействованных в обеспечении спецоперации и новых регионов. Силовики предотвратили 27 терактов с начала 2024 года, сообщил на заседании Национального антитеррористического комитета председатель, директор ФСБ Александр Бортников. Запись его выступления показала пресс-служба.

«Противник активизировал деятельность по нанесению ущерба важным элементам транспортной, топливно-энергетической инфраструктуры, предприятиям оборонной промышленности на территории нашей страны», — сказал он.

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По словам Бортникова, силовики предотвратили 27 терактов на таких объектах и пресекли попытки проникновения украинских диверсионно-разведывательных групп на российскую территорию.

Он сказал, что в сложившихся обстоятельствах усилили безопасность ключевых объектов, задействованных в обеспечении СВО и снабжении новых российских регионов. Председатель НАК заявил, что комплексная работа в этом направлении принесла положительный эффект.

Трех жителей Башкирии задержали при попытке поджечь объект связи. Организаторы диверсии связались с ними в мессенджере и предложили деньги.