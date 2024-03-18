Важное 18 марта 2024, 17:27 Украинская ДРГ потеряла до 8 человек при ударе российского дрона Минобороны: дрон ударил по украинской ДРГ, планировавшей выйти к границе России

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Российский дрон ударил по украинской диверсионно-разведывательной группе, собиравшейся выйти к границе России. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Перемещение ДРГ Вооруженных сил Украины заметила группировка прикрытия на территории противника, в северной части населенного пункта Лукашовка. Украинские диверсанты планировали погрузиться на БМП и выдвинуться к границе России, чтобы устроить очередную провокацию, уточнили в Минобороны.

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Оператор российского FPV-дрона ударил по ДРГ противника, когда личный состав группы грузился на бронетехнику.

«Потери противника составили до восьми человек убитыми и ранеными», — указали в Минобороны.

В ведомстве добавили, что после удара российского беспилотника механик-водитель боевой машины пехоты ВСУ тут же скрылся, бросив раненых.

Ранее российские военнослужащие пресекли попытку проникновения украинских диверсантов в Белгородскую область. Противник собирался пересечь границу в районе населенного пункта Козинка.